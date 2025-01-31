Никита Чернов: Селихов расстроился, что ушёл из «Спартака», — за ужином взял слово

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался об уходе из клуба голкипера Александра Селихова.

«Селихов за ужином взял слово. Сказал хорошие слова про те семь-восемь лет, которые он провёл в «Спартаке». Селихов чуть расстроился, но это понятно. Сколько лет он отдал «Спартаку»!

Желаем Селихову оставаться без травм. Все знают его уровень, он очень хороший вратарь. Надеюсь, что найдёт свою команду, где будет востребован и сможет получать удовольствие от футбола», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

22 января «Спартак» объявил о расторжении контракта с вратарём Александром Селиховым по соглашению сторон. Футболист выступал за красно-белых с января 2017 года и провёл в их составе 102 матча.