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Валерий Кечинов: у «Спартака» уже топовая атакующая линия в РПЛ, нужно ли брать Солари?

Валерий Кечинов: у «Спартака» уже топовая атакующая линия в РПЛ, нужно ли брать Солари?
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на информацию о возможном трансфере нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари в стан красно-белых.

«Я считаю, что у «Спартака» играют очень качественные футболисты в атакующей линии: Угальде, Барко, Бонгонда и Медина. Это те игроки, которые определяют игру впереди, много забивая голы и отдавая передачи. Если говорить о нашем чемпионате, у «Спартака» уже топовая атакующая линия. Поэтому не знаю, нужно ли брать ещё одного футболиста в атаку. Возможно, Станковича кто-то не устраивает из нынешнего состава», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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