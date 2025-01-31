Валерий Кечинов: у «Спартака» уже топовая атакующая линия в РПЛ, нужно ли брать Солари?

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на информацию о возможном трансфере нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари в стан красно-белых.

«Я считаю, что у «Спартака» играют очень качественные футболисты в атакующей линии: Угальде, Барко, Бонгонда и Медина. Это те игроки, которые определяют игру впереди, много забивая голы и отдавая передачи. Если говорить о нашем чемпионате, у «Спартака» уже топовая атакующая линия. Поэтому не знаю, нужно ли брать ещё одного футболиста в атаку. Возможно, Станковича кто-то не устраивает из нынешнего состава», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.