Дьяков: Солари подписывают в «Спартак» явно не для усиления скамейки запасных

Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о возможном переходе нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари в «Спартак». Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за Солари около € 10 млн.

«Я уже говорил, что после прихода нового спортивного директора в «Спартак» будут иностранные трансферы на вход. Однако за Солари платят немалые деньги. Его явно подписывают не для усиления скамейки запасных. А как ему будут находить место в основе? Хотя конкуренция — это всегда хорошо. Будем смотреть, какой состав Станкович будет выпускать во второй части РПЛ. Потому что в первой части сезона главный тренер «Спартака» уже определился с костяком. Возможно, Солари придётся ко двору», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.