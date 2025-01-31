Градиленко — об истории с договорным матчем: тысячу раз укорял себя, зачем полез?

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко высказался о своём участии в истории с договорным матчем «Чайка» — «Черноморец». В 2019 году Градиленко, работавший гендиректором краснодарского «Урожая», публично намекнул на договорной характер матча ПФЛ. После этого разразился большой скандал.

— Ни разу себя не укоряли: зачем полез в эту историю?

— Да тысячу раз. Конечно, думал об этом. Знакомые звонили: «Зачем ты это сделал?» Зачем-зачем — на эмоциях! Ты смотришь — это же пародия. А теперь давайте просто разберём: что я сделал?

Я просто показал видео моментов с короткой подписью: «Посмотрите и дайте свою оценку, дорогие болельщики». Всё. Я кого-то обвинял? Нет. Кому-то предъявлял претензии? Нет. Я просто показал, что происходило в этом матче, и попросил дать оценку. Какие ко мне вопросы? — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.