Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Градиленко — об истории с договорным матчем: тысячу раз укорял себя, зачем полез?

Градиленко — об истории с договорным матчем: тысячу раз укорял себя, зачем полез?
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко высказался о своём участии в истории с договорным матчем «Чайка» — «Черноморец». В 2019 году Градиленко, работавший гендиректором краснодарского «Урожая», публично намекнул на договорной характер матча ПФЛ. После этого разразился большой скандал.

— Ни разу себя не укоряли: зачем полез в эту историю?
— Да тысячу раз. Конечно, думал об этом. Знакомые звонили: «Зачем ты это сделал?» Зачем-зачем — на эмоциях! Ты смотришь — это же пародия. А теперь давайте просто разберём: что я сделал?

Я просто показал видео моментов с короткой подписью: «Посмотрите и дайте свою оценку, дорогие болельщики». Всё. Я кого-то обвинял? Нет. Кому-то предъявлял претензии? Нет. Я просто показал, что происходило в этом матче, и попросил дать оценку. Какие ко мне вопросы? — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«В 1990-х меня пришили бы». За что убрали из футбола и с ТВ чемпиона СССР и России
Эксклюзив
«В 1990-х меня пришили бы». За что убрали из футбола и с ТВ чемпиона СССР и России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android