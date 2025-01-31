Градиленко: 95% любителей футбола ни черта не понимают, о чём сейчас вещают комментаторы

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко раскритиковал работу современных футбольных комментаторов.

«Я могу делать всё что угодно — тренировать, носить мячи, стирать манишки (улыбается). Копать могу, носить, рулить. Разговаривать могу хорошо. Комментировать матчи. Небольшая рекламная пауза. Уважаемые будущие работодатели! Кто хочет поднять свой рейтинг и просмотры, приглашайте профессионала, то есть меня. Порой послушаешь, как комментируют футбол. Это же катастрофа! В футболе надо разбираться. Второе — для молодых комментаторов: поменьше штампов. Говорите на простом языке, и не нужно профессиональных фраз — третья часть поля, четвёртая, полуфланги. Вас смотрят не 5% профессионалов, а 95% любителей футбола, которые ни черта не понимают, о чём вы вещаете.

Курьёзный эпизод из медиафутбола: после матча ко мне подошла корреспондент, красивая девушка. Позадавала вопросы об игре, которая закончился буквально пять минут назад, я ответил. И она закончила «включение» обращением к зрителям: «Оставайтесь самими собой!» Я в шоке, ржу. И таких берут на спортивный канал. Но она очень красивая, ха-ха!» — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.