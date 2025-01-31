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Чернов: если переход Помазуна в «Спартак» состоится, он точно навяжет борьбу

Чернов: если переход Помазуна в «Спартак» состоится, он точно навяжет борьбу
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о возможном переходе в клуб голкипера ЦСКА Ильи Помазуна. Напомним, 28-летний Помазун ранее был отстранён от основного состава ЦСКА в первой части нынешнего сезона. Агент вратаря Алексей Сафонов объяснял, что игрок был отстранён из-за высказывания, в котором он допустил свой переход в московский «Спартак».

«Не то что я жду Помазуна в «Спартаке». Я его даже не спрашивал. Придёт — поговорим и увидимся (улыбается). Илья хороший вратарь. Если переход состоится, то он точно навяжет борьбу во вратарской линии «Спартака», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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