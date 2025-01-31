Кордоба: почему я должен бояться трансферов «Зенита»? А «Краснодар» не сильный?

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что не боится «Зенита» на фоне серьёзных трансферных усилений сине-бело-голубых. Он считает, что «быки» не менее сильный коллектив.

— В «Краснодаре» сейчас все отдаются на полную. Все понимают цели, которые стоят.

— «Зенит» делает трансферы, на бумаге становится сильнее.

— А мы не сильные?

— Сильные, но такие трансферы «Зенита» не пугают?

— Я футболист, который играет на высоком уровне. Почему я должен бояться «Зенита»? — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, на зимний перерыв «Краснодар» ушёл в статусе лидера РПЛ. «Зенит» — на второй строчке. У клубов по 39 очков, «быки» опережают оппонента по дополнительным показателям.