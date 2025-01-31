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Сборная Казахстана объявила имя временно исполняющего обязанности главного тренера

Сборная Казахстана объявила имя временно исполняющего обязанности главного тренера
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Временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана назначен 44-летний Али Алиев, сообщает пресс-служба Федерации футбола Казахстана на своём официальном сайте. Ранее было объявлено об отставке российского специалиста Станислава Черчесова с поста наставника национальной команды.

Тренерскую карьеру специалист начал в 2014 году в качестве игрока и тренера «Ордабасы». Завершив футбольную карьеру в 2018 году, он взял на себя руководство петропавловским клубом «Кызылжар» и вывел его в Премьер-лигу.

В 2021 году Алиев работал главным тренером карагандинского клуба «Шахтёр», а позднее руководил молодёжной командой ФК «Астана». В 2022 году он тренировал команду «Женис», а затем вернулся в «Кызылжар». Под руководством Али Алиева петропавловский клуб вышел в третий раунд отборочного турнира Лиги конференций УЕФА. Также Алиев работал помощником главного тренера молодёжной сборной Казахстана.

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