Сборная Казахстана объявила имя временно исполняющего обязанности главного тренера

Временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана назначен 44-летний Али Алиев, сообщает пресс-служба Федерации футбола Казахстана на своём официальном сайте. Ранее было объявлено об отставке российского специалиста Станислава Черчесова с поста наставника национальной команды.

Тренерскую карьеру специалист начал в 2014 году в качестве игрока и тренера «Ордабасы». Завершив футбольную карьеру в 2018 году, он взял на себя руководство петропавловским клубом «Кызылжар» и вывел его в Премьер-лигу.

В 2021 году Алиев работал главным тренером карагандинского клуба «Шахтёр», а позднее руководил молодёжной командой ФК «Астана». В 2022 году он тренировал команду «Женис», а затем вернулся в «Кызылжар». Под руководством Али Алиева петропавловский клуб вышел в третий раунд отборочного турнира Лиги конференций УЕФА. Также Алиев работал помощником главного тренера молодёжной сборной Казахстана.