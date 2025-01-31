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Александр Горшков: если Малком вернётся с нужной мотивацией, то пригодится «Зениту»

Александр Горшков: если Малком вернётся с нужной мотивацией, то пригодится «Зениту»
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о возможном возвращении нападающего «Аль-Хиляля» Малкома в санкт-петербургский клуб. Ранее появилась информация, что бразилец хочет вернуться в «Зенит», так как не чувствует себя ценным в «Аль-Хиляле».

«Малком мог бы усилить «Зенит». Это индивидуально сильный игрок, который может решать эпизоды. Если он вернётся с нужной мотивацией, то пригодится команде. Меня не пугает, что год не видели его игру. У него есть нужные качества, которые никуда не денутся. Мы видели, на что он способен, а наш чемпионат ему знаком», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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