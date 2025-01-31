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«Спартак» договорился о трансфере вратаря ЦСКА, осталось подписать документы — источник

«Спартак» договорился о трансфере вратаря ЦСКА, осталось подписать документы — источник
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Голкипер ПФК ЦСКА Илья Помазун с большой долей вероятности перейдёт в московский «Спартак». Красно-белые договорились о трансфере футболиста, сообщает «РБК Спорт».

Согласно информации источника, о сделке может быть объявлено в ближайшее время. Переход полностью согласован, осталось лишь подписать документы.

Напомним, 28-летний Помазун ранее был отстранён от основного состава ЦСКА в первой части нынешнего сезона. Агент вратаря Алексей Сафонов объяснял, что игрок был отстранён из-за высказывания, в котором он допустил свой переход в московский «Спартак».

Помазун является воспитанником красно-синих. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет € 1,2 млн.

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