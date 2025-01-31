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Стало известно, сколько «Спартак» заплатит ЦСКА за Илью Помазуна

Появились новые подробности по поводу перехода голкипера ПФК ЦСКА Ильи Помазуна в стан московского «Спартака». Сумма сделки составит € 1,5 млн, об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что ЦСКА пошёл навстречу 28-летнему голкиперу, согласившись отпустить его в стан прямого конкурента.

Напомним, 28-летний Помазун ранее был отстранён от основного состава ЦСКА в первой части нынешнего сезона. Агент вратаря Алексей Сафонов объяснял, что игрок был отстранён из-за высказывания, в котором он допустил свой переход в московский «Спартак».

Помазун является воспитанником красно-синих. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет € 1,2 млн.