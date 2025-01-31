Гладилин: после возвращения Малкома в «Зенит» у Соболева возникнут проблемы

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном возвращении нападающего «Аль-Хиляля» Малкома в санкт-петербургский клуб. Ранее появилась информация, что бразилец хочет вернуться в «Зенит», так как не чувствует себя ценным в «Аль-Хиляле».

«Возвращение в «Зенит» — это желание Малкома. Это хороший футболист. Если он вернётся и будет играть с мотивацией, а не так, как это делал Клаудиньо, он принесёт пользу команде. У питерцев не будет никаких проблем с составом после возможного возвращения Малкома. С его приходом возникнут проблемы у Соболева — ему будет очень сложно попасть в состав», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.