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Гладилин: после возвращения Малкома в «Зенит» у Соболева возникнут проблемы

Гладилин: после возвращения Малкома в «Зенит» у Соболева возникнут проблемы
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном возвращении нападающего «Аль-Хиляля» Малкома в санкт-петербургский клуб. Ранее появилась информация, что бразилец хочет вернуться в «Зенит», так как не чувствует себя ценным в «Аль-Хиляле».

«Возвращение в «Зенит» — это желание Малкома. Это хороший футболист. Если он вернётся и будет играть с мотивацией, а не так, как это делал Клаудиньо, он принесёт пользу команде. У питерцев не будет никаких проблем с составом после возможного возвращения Малкома. С его приходом возникнут проблемы у Соболева — ему будет очень сложно попасть в состав», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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