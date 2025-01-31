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Тарханов: «Анжи» не ставит цель вернуться на уровень, когда были Это’О и Роберто Карлос

Тарханов: «Анжи» не ставит цель вернуться на уровень, когда были Это’О и Роберто Карлос
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Известный российский специалист Александр Тарханов прокомментировал новости о возрождении махачкалинского «Анжи», который будет выступать в третьем дивизионе России.

«Из Дагестана уже есть «Динамо» Махачкала, которое играет в РПЛ. А «Анжи» будет воспитывать и поставлять футболистов через Вторую лигу. Это хорошо, ведь молодёжь сразу же будет играть во взрослом футболе. Думаю, «Анжи» даже не ставит цель вернуться на тот уровень, когда в команде были Это’О и Роберто Карлос. Возрождение «Анжи» происходит для «Динамо» Махачкала, чтобы готовить игроков, которым важна практика в большом футболе. Очень важно перейти из юношеского и молодёжного футбола во взрослый», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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