Градиленко: в России много людей, которых язык не поворачивается назвать тренерами

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко высказался о проблемах детско-юношеского футбола в стране.

«У нас масса талантливых детишек. Но, к сожалению, много людей, которых язык не поворачивается назвать тренерами, педагогами. Я бы назвал их сотрудниками, которые занимаются с детьми. Так вот эти думают только о своей карьере. Им нужно сейчас победить. Наверное, когда-то он не победил — и вот теперь орёт с бровки ребятишкам: «Вася, бей! В корпус! Проще! Что стоишь как шкаф — сейчас заменю! Что ты делаешь?» У меня сразу: а что ты, «специалист», делал всю неделю, как готовил детей к матчу?

На турнире в Сочи в сентябре друзья попросили прокомментировать игру. Я сидел на вышке между двумя полями и смотрел одну игру, а подо мной стоял такой «специалист» из параллельного матча. От него не просто ор шёл — мат! Я аккуратно выключил микрофон и сказал: «Я прошу прощения, а можно без матерщины? Идёт трансляция, вас слышат зрители». И услышал в свой адрес даже не трёхэтажный — небоскрёбный мат! Он уже хотел лезть на вышку и драться со мной. Я ему мешал! Потом его увели. Вопрос к родителям, которые постоянно ездят на турниры с детьми: а вас это устраивает?» — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.