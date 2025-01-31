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Агент Лепсая: «Спартак» очень близок к договорённости о переходе Солари

Агент Лепсая: «Спартак» очень близок к договорённости о переходе Солари
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Специализирующийся на южноамериканском футбольном рынке агент Тимур Лепсая заявил, что московский «Спартак» очень близок к договорённости о трансфере нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари. Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за Солари около € 10 млн.

«До закрытия зимнего окна трансферов за € 30 млн, думаю, что не будет. Знаем, что «Спартак» близок к приобретению Солари. Про него знаю, что если и не договорились, то очень близки к этому», — приводит слова Лепсая «РИА Новости Спорт».

Солари защищает цвета «Ривер Плейт» с лета 2022 года. За этот период он провёл 110 матчей во всех турнирах, отметившись 30 голами и 17 результативными передачами. Контракт 23-летнего футболиста с клубом действует до конца 2027 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в € 7 млн.

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