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ЦСКА — «Ростов»: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию онлайн

Сегодня, 31 января, состоится второй матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встретятся ПФК ЦСКА и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B 31 января 2025, пятница. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился московский «Спартак».