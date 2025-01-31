Шешуков — о Помазуне в «Спартаке»: Максименко полезна конкуренция

Бывший игрок «Спартака» Александр Шешуков высказался о возможном переходе в клуб голкипера ЦСКА Ильи Помазуна. Напомним, 28-летний Помазун ранее был отстранён от основного состава ЦСКА в первой части нынешнего сезона. Агент вратаря Алексей Сафонов объяснял, что игрок был отстранён из-за высказывания, в котором он допустил свой переход в московский «Спартак».

«Второй вратарь должен быть равноценен первому. Если, не дай бог, травма, да и те же игры на Кубок, он должен страховать. Максименко полезна конкуренция. Это позволяет тренироваться на максимуме, не давать спуску и быть в игровом тонусе. Это позволяет чувствовать, что, если я дам себе слабинку, есть второй вратарь, который тоже хочет играть больше», — сказал Шешуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.