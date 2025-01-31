Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Милана» Паулу Фонсека возглавил «Лион»

Экс-тренер «Милана» Паулу Фонсека возглавил «Лион»
Комментарии

Бывший главный тренер «Милана» Паулу Фонсека возглавил «Лион», сообщает пресс-служба французского клуба на своём официальном сайте. Контракт с португальцем рассчитан до лета 2027 года.

«Перед Паулу Фонсекой и его командой будет стоять задача начать новый цикл и вывести клуб на высший уровень во второй половине сезона, а также достичь главной цели — участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — говорится в заявлении клуба.

Фонсека возглавлял «Милан» с июня по декабрь 2024 года. Ранее Паулу также трудился главным тренером в «Авеше», «Порту», «Браге», «Пасуш де Феррейре», «Шахтёре», «Лилле» и «Роме».

Материалы по теме
Три немецких клуба заинтересованы в игроке «Лиона» Шерки — Фабрис Хокинс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android