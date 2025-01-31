Экс-тренер «Милана» Паулу Фонсека возглавил «Лион»

Бывший главный тренер «Милана» Паулу Фонсека возглавил «Лион», сообщает пресс-служба французского клуба на своём официальном сайте. Контракт с португальцем рассчитан до лета 2027 года.

«Перед Паулу Фонсекой и его командой будет стоять задача начать новый цикл и вывести клуб на высший уровень во второй половине сезона, а также достичь главной цели — участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — говорится в заявлении клуба.

Фонсека возглавлял «Милан» с июня по декабрь 2024 года. Ранее Паулу также трудился главным тренером в «Авеше», «Порту», «Браге», «Пасуш де Феррейре», «Шахтёре», «Лилле» и «Роме».