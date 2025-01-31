Пименов: «Зениту» надо смотреть, упал ли уровень Малкома в Саудовской Аравии

Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался о возможном возвращении нападающего «Аль-Хиляля» Малкома в санкт-петербургский клуб. Ранее появилась информация, что бразилец хочет вернуться в «Зенит», так как не чувствует себя ценным в «Аль-Хиляле».

«Малком однозначно нужен «Зениту». Однако надо смотреть, остался ли футболист на том же уровне, когда он уезжал из России, или его уровень упал за период в Саудовской Аравии», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Малком выступал за сине-бело-голубых с 2019 по 2023 год. Ранее футболист защищал цвета каталонской «Барселоны». Вместе с «Зенитом» бразилец четыре раза выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. К «Аль-Хилялю» нападающий присоединился в июле 2023-го.