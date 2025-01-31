Градиленко: в 1998-м после тренировки подошёл Гинер: «Не дай бог продадите матч с ЦСКА!»

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко рассказал забавную историю, связанную с действующим президентом ПФК ЦСКА Евгением Гинером.

— Евгений Леннорович (обращается в камеру), расскажу одну историю, поэтому извините! В 1998 году я играл в «Торпедо». Перед матчем с ЦСКА поздней осенью занимались в «Лужниках». Тренировка заканчивается, иду с поля, и подходит какой-то мужчина: «Дим, на минуточку. Не дай бог вы продадите матч с ЦСКА!..» Этим мужчиной был Гинер.

— А в каком статусе он находился в 1998 году?

— Понятия не имею. Возможно, был «рядом» с футболом. Мы проиграли тогда, но у нас просто команда была не очень сильная, — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.