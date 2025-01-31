Криштиану Роналду — первый футболист в истории, выигравший 700 матчей на клубном уровне

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим 700 матчей на клубном уровне, сообщает Marca. Португалец 13 раз побеждал в составе лиссабонского «Спортинга», 214 раз в составе «Манчестер Юнайтед», 316 раз за мадридский «Реал», 91 — за туринский «Ювентус» и 66 — за «Аль-Наср».

Недавно Роналду забил 921-й гол в карьере. 39-летний нападающий забил 786 мячей на клубном уровне и 135 — в составе сборной Португалии.

Действующее трудовое соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.