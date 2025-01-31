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Защитник «Спартака» Чернов прокомментировал победу над «Краснодаром»

Защитник «Спартака» Чернов прокомментировал победу над «Краснодаром»
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Футболист московского «Спартака» Никита Чернов высказался по итогам матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром» (3:2). По словам Чернова, в первые 15–20 минут игры красно-белые полностью доминировали на поле.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Бонгонда – 20'     1:1 Батчи – 22'     1:2 Кривцов – 54'     2:2 Зобнин – 70'     3:2 Зорин – 90+2'    

«Я думаю, все видели, что первые 15–20 минут мы полностью доминировали на поле. Хорошо бежали, неплохо работали с мячом. Потом мы «задышали», подустали. «Краснодар» частично отодвинул игру от своих ворот. У них начали прослеживаться атаки», — заявил Чернов в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоялся накануне, 30 января. Игра проходила на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавлял Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу красно-белых. В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

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