Чернов — об Энрике: не знаю, кто там в «Зенит» приехал. У «Спартака» тоже будут покупки

Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением относительно трансфера вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит». Напомним, что зимой в бразильский клуб перешёл экс-хавбек сине-бело-голубых Артур Гимарайнс, а летом к «Ботафого» присоединится Вендел.

«Я не знаю, кто там в «Зенит» приехал. Хотелось бы посмотреть на Энрике, в деле его пока не видели. Нам без разницы, кто туда переходит. У «Спартака» тоже какие-то покупки будут. В любом случае у Луиса Энрике будет адаптация. Ему будет нужно время, чтобы набрать кондиции, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.