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«Байер» объявил о переходе защитника из «Ромы»

«Байер» объявил о переходе защитника из «Ромы»
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Леверкузенский «Байер» официально объявил о переходе на правах аренды 29-летнего защитника Марио Эрмосо, который ранее защищал цвета итальянской «Ромы». Срок арендного соглашения — до 30 июня 2025 года.

Эрмосо — воспитанник мадридского «Реала», который успел поиграть за «Эспаньол» и «Атлетико» Мадрид. Футболистом «Ромы» испанец стал только в минувшем сентябре. Он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

Действующее трудовое соглашение игрока с римским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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