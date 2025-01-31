«Байер» объявил о переходе защитника из «Ромы»

Леверкузенский «Байер» официально объявил о переходе на правах аренды 29-летнего защитника Марио Эрмосо, который ранее защищал цвета итальянской «Ромы». Срок арендного соглашения — до 30 июня 2025 года.

Эрмосо — воспитанник мадридского «Реала», который успел поиграть за «Эспаньол» и «Атлетико» Мадрид. Футболистом «Ромы» испанец стал только в минувшем сентябре. Он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

Действующее трудовое соглашение игрока с римским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.