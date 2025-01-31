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Криштиану Роналду: я плакал от ярости с детства, соседи называли меня плаксой

Криштиану Роналду: я плакал от ярости с детства, соседи называли меня плаксой
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал, как относится к поражениям. По словам португальца, проигрывать он не любил ещё в детстве, а соседи называли его плаксой.

«Я всегда остро реагировал (на поражения. — Прим. «Чемпионата»), с самого детства. Я ненавидел проигрывать и плакал. Мои соседи дразнили меня плаксой. Неприятно проигрывать на поле, когда я делал то же, что делаю обычно. Я не идеален. Когда я проигрывал, я плакал от ярости. Таким я был. Но мало-помалу я привык и стал лучше», – приводит слова Роналду испанское онлайн-издание Marca.

Действующий контракт Криштиану Роналду с саудовским «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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