Градиленко: после медиафутбола могу говорить на языке молодёжи: «Ты понял, типа, бро?»

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко, который успел поработать тренером в Медиалиге, поделился впечатлениями от медийного футбола. Он возглавлял команду GOATS («Козлы»).

«Мне было весело. Окунувшись в такую историю, узнал, что есть певец Джарахов. Мне понравилась песня «Я в моменте» — теперь у меня в плейлисте. В медиафутболе есть нормальные и воспитанные ребята, но все остальные — бездельники. Мозгов нет, обучения, интеллекта — ноль. Но он попадает по мячу, и он популярный. К сожалению, молодёжь нашей нации деградирует. Это ужасно. После года там я уже могу разговаривать на их языке: «Типа, понял? Ты понял, типа, бро?» Но главное, что я занимался футболом и получал за это деньги. Мы ещё и выигрывали», — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.