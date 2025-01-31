Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Градиленко: после медиафутбола могу говорить на языке молодёжи: «Ты понял, типа, бро?»

Градиленко: после медиафутбола могу говорить на языке молодёжи: «Ты понял, типа, бро?»
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко, который успел поработать тренером в Медиалиге, поделился впечатлениями от медийного футбола. Он возглавлял команду GOATS («Козлы»).

«Мне было весело. Окунувшись в такую историю, узнал, что есть певец Джарахов. Мне понравилась песня «Я в моменте» — теперь у меня в плейлисте. В медиафутболе есть нормальные и воспитанные ребята, но все остальные — бездельники. Мозгов нет, обучения, интеллекта — ноль. Но он попадает по мячу, и он популярный. К сожалению, молодёжь нашей нации деградирует. Это ужасно. После года там я уже могу разговаривать на их языке: «Типа, понял? Ты понял, типа, бро?» Но главное, что я занимался футболом и получал за это деньги. Мы ещё и выигрывали», — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«В 1990-х меня пришили бы». За что убрали из футбола и с ТВ чемпиона СССР и России
Эксклюзив
«В 1990-х меня пришили бы». За что убрали из футбола и с ТВ чемпиона СССР и России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android