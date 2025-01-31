Руслан Нигматуллин: «Спартак» — идеальный вариант для Ильи Помазуна

Бывший вратарь ЦСКА и «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе в стан красно-белых голкипера армейцев Ильи Помазуна.

«В ЦСКА давно не рассчитывают на Помазуна, ведь есть Акинфеев и ближайший сменщик Тороп. Кроме того, всплыли различные скандальные истории. Понятно, что Илья идёт в «Спартак» на роль запасного вратаря, но он будет играть свои матчи в Кубке России. Возможно, что Максименко купит какой-то клуб из Европы, нельзя исключать такой вариант.

В целом «Спартак» усиливает вратарскую линию Помазуном. Для Ильи такой переход — это идеальный вариант после долгого времени без команды, тем более этот клуб из Москвы, а его отец уже когда-то был в стане красно-белых», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.