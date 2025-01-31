Следствие запросило новый арест по делу бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина

Следствие просит арестовать замначальника управления внутренних дел Восточного административного округа Москвы по делу экс-гендиректора «Фонбета» и бывшего вице-президента Российского футбольного союза Сергея Анохина о взятке. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что Анохину предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Должность вице-президента и члена исполкома Российского футбольного союза Сергей Анохин занимал с 2016-го по 2022-й.

С 2022 года функционер занимал должность гендиректора букмекерской компании «Фонбет». 29 января «Фонбет» сообщил, что Анохин в январе покинул компанию.