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Две голевые передачи игрока «Зенита» Педро помогли сборной Бразилии U20 обыграть Эквадор

Две голевые передачи игрока «Зенита» Педро помогли сборной Бразилии U20 обыграть Эквадор
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Сборная Бразилии U20 одержала победу над сверстниками из Эквадора в матче молодёжного чемпионата Южной Америки со счётом 3:2. 18-летний форвард «Зенита» Педро стал автором двух голевых передач. Форвард сине-бело-голубых вывел свою команду на поле с капитанской повязкой и провёл на поле 86 минут.

Эта победа позволила бразильцам выйти в финальный раунд турнира. В заключительном матче группового этапа, в ночь с субботы на воскресенье, 2 февраля, Бразилия сыграет с молодёжной сборной Колумбии. Начало встречи — в 00:00 по московскому времени.

Ранее Педро уже становился молодёжным чемпионом Южной Америки — на турнире 2023 года, который стал для Бразилии победным, он провёл восемь матчей из девяти возможных, забил два гола и выполнил два результативных паса. В текущем сезоне на счету вингера 25 встреч во всех турнирах за «Зенит», три гола и четыре голевые передачи.

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