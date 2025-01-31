Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шешуков: уход Селихова из «Спартака» не стал большим удивлением, сделали ставку на другого

Шешуков: уход Селихова из «Спартака» не стал большим удивлением, сделали ставку на другого
Комментарии

Бывший игрок «Спартака» Александр Шешуков поделился мнением о расставании красно-белых с 30-летним голкипером Александром Селиховым. 22 января «Спартак» объявил о расторжении контракта с Селиховым по соглашению сторон. Футболист выступал за красно-белых с января 2017 года и провёл в их составе 102 матча.

«Для меня уход Селихова из «Спартака» не стал большим удивлением. Это футбол, игроки переходят в другие команды. Сделали ставку на другого вратаря. Конечно, зимой тяжелее найти команду. Практически все укомплектованы, идут точечные усиления. Летом полегче, но всё будет зависеть от предложения и желания Александра», — сказал Шешуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Генич объяснил уход из «Спартака» Селихова, Тавареша и Жозе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android