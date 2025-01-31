Шешуков: уход Селихова из «Спартака» не стал большим удивлением, сделали ставку на другого

Бывший игрок «Спартака» Александр Шешуков поделился мнением о расставании красно-белых с 30-летним голкипером Александром Селиховым. 22 января «Спартак» объявил о расторжении контракта с Селиховым по соглашению сторон. Футболист выступал за красно-белых с января 2017 года и провёл в их составе 102 матча.

«Для меня уход Селихова из «Спартака» не стал большим удивлением. Это футбол, игроки переходят в другие команды. Сделали ставку на другого вратаря. Конечно, зимой тяжелее найти команду. Практически все укомплектованы, идут точечные усиления. Летом полегче, но всё будет зависеть от предложения и желания Александра», — сказал Шешуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.