«Химки» со счётом 6:1 разгромили «Черноморец» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались подмосковные «Химки» и новороссийский «Черноморец», выступающий в Мелбет Первой лиге. Команды играли на тренировочном поле отеля «Риксос Премиум». Стартовый свисток прозвучал в 11:00 мск. Клуб из РПЛ одержал разгромную победу со счётом 6:1.
На 8-й минуте форвард «Химок» Олег Трофимов открыл счёт в матче. На 41-й минуте Александр Руденко удвоил преимущество подмосковного клуба. Спустя две минуты игрок «Черноморца» Вячеслав Кротов отыграл один мяч. На 65-й минуте полузащитник красно-чёрных Лукас Вера сделал счёт 3:1, а спустя 12 минут аргентинец оформил дубль. На 82-й минуте Зелимхан Бакаев забил пятый мяч в ворота новороссийского клуба, а на 85-й минуте Роберт Мехия установил на табло окончательный счёт.
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