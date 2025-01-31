Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» со счётом 6:1 разгромили «Черноморец» в товарищеском матче

«Химки» со счётом 6:1 разгромили «Черноморец» в товарищеском матче
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались подмосковные «Химки» и новороссийский «Черноморец», выступающий в Мелбет Первой лиге. Команды играли на тренировочном поле отеля «Риксос Премиум». Стартовый свисток прозвучал в 11:00 мск. Клуб из РПЛ одержал разгромную победу со счётом 6:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
31 января 2025, пятница. 11:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
6 : 1
Черноморец
Новороссийск, Россия
1:0 Трофимов – 8'     2:0 Руденко – 41'     2:1 Кротов – 43'     3:1 Вера – 65'     4:1 Вера – 77'     5:1 Бакаев – 82'     6:1 Мехия – 85'    

На 8-й минуте форвард «Химок» Олег Трофимов открыл счёт в матче. На 41-й минуте Александр Руденко удвоил преимущество подмосковного клуба. Спустя две минуты игрок «Черноморца» Вячеслав Кротов отыграл один мяч. На 65-й минуте полузащитник красно-чёрных Лукас Вера сделал счёт 3:1, а спустя 12 минут аргентинец оформил дубль. На 82-й минуте Зелимхан Бакаев забил пятый мяч в ворота новороссийского клуба, а на 85-й минуте Роберт Мехия установил на табло окончательный счёт.

Материалы по теме
«Химки» разгромили сербскую команду «Явор» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android