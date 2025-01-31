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Градиленко рассказал, как выкупал у «Шахтёра» права на Ковалевского для «Спартака»

Градиленко рассказал, как выкупал у «Шахтёра» права на Ковалевского для «Спартака»
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Бывший футболист, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко рассказал, как выкупил права на Войцеха Ковалевского у «Шахтёра» для перехода игрока в «Спартак».

«Я выкупал Ковалевского из «Шахтёра». Как раз тогда я помогал Павлу Андрееву. Он сказал: «Езжай, реши вопрос». Приехал в Донецк, встретился с директором «Шахтёра» Палкиным. Он сказал: «10 тысяч долларов — и забирайте его трансфер». Если не ошибаюсь, договорённость была другая. У меня и денег с собой нет. Но мне поставили задачу.

Позвонил Лёше Бахареву, царство небесное, которого знал по работе в Тольятти: «Лёх, ты же в Донецке. Дай десятку». — «Сейчас привезу». И на эти деньги выкупили права на Ковалевского. На следующий день я пришёл в офис, забрал документы и увёз Войцеха в Москву. А Лёхе эту десятку отдал, когда «Шахтёр» в Москве играл, — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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