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Градиленко: пять утра, банный комплекс — стоят трое футболистов РПЛ, а завтра у них игра

Градиленко: пять утра, банный комплекс — стоят трое футболистов РПЛ, а завтра у них игра
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Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко высказался по поводу низкой дисциплины некоторых футболистов РПЛ.

«Я не призываю всех иностранцев убрать. Но смотрю на некоторых и не понимаю: зачем нужны эти работники, с которых и пример нет смысла брать. История из жизни: пять утра, банный комплекс. Смотрю: стоят трое футболистов, один из них иностранец, а завтра вечером у них игра. Жуть. Да, мы в своё время тоже иногда гуляли, но времена поменялись.

В современном мире, имея под рукой телефон, можно сделать фото и закинуть в Сеть, а вы же узнаваемые люди! Вы зарабатываете в десятки раз больше простых людей (и многие получают бюджетные деньги) — не нужно лишний раз раздражать обычный люд. Хочешь погулять — гуляй, но чтобы никто не видел! И сразу вопрос: почему этот иностранец здесь играет? Он учит наших парней ходить в баню по ночам? Офигенный пример для подражания», — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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