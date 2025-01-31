«Урал» купил Евгения Маркова из «Факела»

Нападающий «Факела» Евгений Марков продолжит карьеру в «Урале». Екатеринбургский клуб активировал опцию выкупа в контракте форварда. Футболист принял предложение «Урала» и перешёл в новую команду, сообщает официальный сайт «Факела».

«Женя, спасибо за вклад в развитие команды! Ты помог нам в двух сезонах подряд решить задачу и побить несколько клубных рекордов. Конечно, ты навсегда останешься в истории «Факела». Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба воронежцев.

30-летний Марков выступал за «Факел» с января 2023 года. За это время Евгений провёл в составе воронежского клуба 62 матча, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 800 тыс.