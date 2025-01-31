Хомуха: в ЦСКА Помазун конкурировал с Акинфеевым, а в «Спартаке» вратарь сборной России

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный переход голкипера армейцев Ильи Помазуна в московский «Спартак».

«Помазуну нужно играть. Если он не нужен ЦСКА, пускай идёт в «Спартак» и там доказывает свою состоятельность. Ничего сверхъестественного в таких переходах нет. Это в наше время клубная принадлежность и школа имели значение, а сейчас всё проходит гораздо проще. Думаю, переход в «Спартак» не обойдётся без критики армейских фанатов.

Только время покажет, получится ли у Помазуна стать первым номером в «Спартаке». В ЦСКА Илье нужно было конкурировать с Акинфеевым, а в стане красно-белых вратарь сборной России. Помазун столкнётся с определёнными сложностями в борьбе за место первого номера», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.