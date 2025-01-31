Миладинович: Дркушич — один из сильнейших защитников РПЛ, он заслужил вернуться в «Зенит»

Защитник казахстанского «Тобола» Иван Миладинович, выступавший в прошлом сезоне в составе «Сочи», высказался о возвращении защитника Ваньи Дркушича из «Црвены Звезды» в санкт-петербургский клуб.

«Своей игрой Ванья это заслужил. Мы очень часто общаемся. Когда он перешёл в «Црвену Звезду», виделись в Белграде. У него есть все качества, чтобы стать лидером «Зенита». Он обладает серьёзными качествами, у него прекрасные физические данные, молодой. Дркушич сможет руководить обороной «Зенита» ещё многие годы. В России много серьёзных защитников, но Ванья точно один из сильнейших», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

Напомним, Дркушич стал игроком сине-бело-голубых в минувшем августе, перейдя из «Сочи». Через три дня сербского игрока отправили в аренду в Сербию.