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«Я на дне, и единственный путь — наверх». Абена — о борьбе за место в основе «Спартака»

«Я на дне, и единственный путь — наверх». Абена — о борьбе за место в основе «Спартака»
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Защитник московского «Спартака» Миэнти Абена заявил, что нужно прикладывать больше усилий, чтобы пробиться в основной состав красно-белых. В текущем сезоне футболист провёл за красно-белых 10 матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

«Чтобы стать игроком стартового состава, нужно самому усердно работать и прикладывать усилия. Это всё, что ты можешь сделать. Конкуренция за место в стартовом составе хорошая. Для меня это даже лучше. Я пришёл сюда и столкнулся с определёнными сложностями, сейчас я адаптируюсь к ним. Я на дне, и единственный путь — наверх», — приводит слова защитника «РИА Новости Спорт».

30-летний Абена ранее выступал за «Ференцварош». К «Спартаку» суринамский футболист присоединился летом прошлого года. Действующий контракт Миэнти с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость суринамца в 800 тыс.

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