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Goal представил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов УЕФА

Goal представил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов УЕФА
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Известный британский новостной сайт о футболе Goal.com предоставил рейтинг главных претендентов на победу в обновлённой Лиге чемпионов УЕФА. Отметим, что в топ-5 фаворитов не оказалось мадридского «Реала», «ПСЖ», «Баварии» и «Манчестер Сити».

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Ливерпуль» (Англия).
2. «Барселона» (Испания).
3. «Арсенал» (Англия).
4. «Атлетико» Мадрид (Испания).
5. «Интер» (Италия).
6. «Реал Мадрид» (Испания).
7. «Байер» (Германия).
8. «Аталанта» (Италия).
9. «ПСЖ» (Франция).
10. «Астон Вилла» (Англия).
11. «Лилль» (Франция).
12. «Боруссия» Дортмунд (Германия).
13. «Бавария» (Германия).
14. «Манчестер Сити» (Англия).
15. «Бенфика» (Португалия).
16. «Ювентус» (Италия).
17. «Милан» (Италия).
18. ПСВ Эйндховен (Нидерланды).
19. «Монако» (Франция).
20. «Фейеноорд» (Нидерланды).
21. «Брест» (Франция).
22. «Спортинг» (Португалия).
23. «Брюгге» (Бельгия).
24. «Селтик» (Шотландия).

Сегодня, 31 января, состоится жеребьёвка стыковых игр Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 мск. В прямом эфире её можно будет посмотреть на Okko. На жеребьёвке стыковых матчей те, кто займёт места с 9-го по 16-е в общем этапе, будут сеяными и сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые встречи сеяные проведут дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьёвке.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал», который в текущем розыгрыше занял 11-е место в общем этапе.

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