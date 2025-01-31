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Хомуха: вряд ли «Зениту» нужен Малком — клуб уже приобрёл Луиса Энрике

Хомуха: вряд ли «Зениту» нужен Малком — клуб уже приобрёл Луиса Энрике
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Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о возможном возвращении нападающего «Аль-Хиляля» Малкома в «Зенит». Ранее появилась информация, что бразилец хочет вернуться в санкт-петербургский клуб, так как не чувствует себя ценным в «Аль-Хиляле».

«Не думаю, что у Малкома будет такая же мотивация, которая была в «Зените», до ухода. Питерская команда уже сейчас приобрела Луиса Энрике за € 35 млн, поэтому вряд ли «Зениту» нужен ещё один такой трансфер. Если Малком вернётся, кому-то из действующих футболистов команды придётся уступить ему место», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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