Мелкадзе — о возвращении в «Ахмат»: сам написал спортдиректору клуба и попросил дать шанс

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе прокомментировал своё возвращение в клуб из Грозного, а также заявил, что сам попросил руководство клуба дать ему шанс вернуться в команду.

«Ощущения приятные. Меня тепло приняли – что коллектив, что команда. Команда попала в тяжёлую ситуацию в этом сезоне. И я пришёл сюда максимально отдать себя команде и помочь.

Как узнал об интересе нашей команды? Я сам напрямую написал спортивному директору клуба и попросил дать мне шанс. В итоге я воспользовался этим шансом», — приводит слова Мелкадзе пресс-служба клуба на официальном сайте.

Мелкадзе присоединился к команде на правах свободного агента с начала подготовительных сборов и оформил хет-трик в первой контрольной игре. В сезоне-2020/2021 форвард уже выступал за грозненцев, сыграв 24 матча в официальных турнирах и забив три гола.

Последним клубом Георгия Мелкадзе был грузинский «Колхети-1913». В составе этой команды Георгий провёл 33 матча, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.