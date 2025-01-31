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Защитник «Спартака» Чернов: бразильцы «Зенита» наигрались и захотели на родину

Защитник «Спартака» Чернов: бразильцы «Зенита» наигрались и захотели на родину
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о трансферах санкт-петербургского «Зенита». Напомним, клуб покинули бразильские футболисты Клаудиньо и Артур, а также летом уйдёт полузащитник Вендел. При этом сине-бело-голубые приобрели вингера Луиса Энрике.

«Я не знаю, с чем связана перестройка в «Зените». Может, бразильцы у них наигрались. Хочется чего-то нового — в Европе поиграть или на родину уехать. Берут новых — молодая кровь. Перестройка в любом случае когда-то случилась бы. Но у «Зенита» она происходит сейчас», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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