Защитник «Динамо» Махачкала Кирш рассказал, как отдыхают игроки команды на сборах

Футболист махачкалинского «Динамо» Илья Кирш рассказал о том, как команда проводит свободное время на сборах в Турции. Второй тренировочный сбор махачкалинцев проходит с 27 января по 7 февраля.

«У нас сейчас мало таких выходных, когда есть возможность совершенно ничего не делать. Всегда есть тренировки, восстановительные мероприятия или интерактивы внутри команды. Что за интерактивы? Собираемся вместе и что‑то делаем, например, играем в настольные игры», — заявил Кирш в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» Махачкала находится на 11-м месте. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».