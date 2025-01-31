Созин: я не понимаю, зачем ЦСКА устраивал Помазуну «публичную казнь» за слова о «Спартаке»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о готовящемся переходе голкипера ЦСКА Ильи Помазуна в московский «Спартак».

«Я вообще не понял, зачем ЦСКА вдруг решил проучить Помазуна. Парень был верен клубу: долго играл в школе, потом терпеливо играл в аренде, ждал свой шанс. Да, ЦСКА его не хочет. Там есть ставка на Акинфеева и Торопа. Но что такого сделал Помазун? Он разве плохо высказался о клубе? Требовал порвать контракт? Получил травму и просил огромные деньги? Нет, просто молодой вратарь в интервью сказал, что хочет играть в футбол. А футболистов, которые играли и за ЦСКА, и за «Спартак», много. Можете хоть Хидиятуллина вспомнить, хоть Медину. Так что я не понимаю, зачем ЦСКА устраивал Помазуну «публичную казнь» за слова о «Спартаке», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».