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Дмитрий Градиленко: в 1990-х за рассказ о договорных матчах меня бы пришили

Дмитрий Градиленко: в 1990-х за рассказ о договорных матчах меня бы пришили
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Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко высказался о своём участии в истории с договорным матчем «Чайка» — «Черноморец». В 2019 году Градиленко, работавший гендиректором краснодарского «Урожая», публично намекнул на договорной характер матча ПФЛ. После этого разразился большой скандал.

— Реально «ходили, оглядываясь», как выразились в одном из интервью?
— Конечно. Угроз не было, но я всё понимал. Есть большая корпорация, бизнесмен, миллионер, и тут какой-то непонятный парень решил… Это же удар по репутации, который может повлечь за собой ещё и финансовые потери. Наверное, такого человека могли бы захотеть как-то наказать. Думаю, в 1990-х меня просто пришили бы. Или как Юрку Тишкова — в начале 2000-х. Никто бы даже не разбирался — забыли бы и всё. Потому что реально человек — глыба: депутат, бизнесмен, содержит академию, построил стадион, создал профессиональную команду. Молодец, красавец! Ему тоже уважение! И тут бац — как «Ювентус» опускают в низшую лигу. Это же неприятно. Не скрою, я оглядывался и переживал, — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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