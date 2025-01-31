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Созин: не уверен, что Максименко выиграет конкуренцию у Помазуна в «Спартаке»

Созин: не уверен, что Максименко выиграет конкуренцию у Помазуна в «Спартаке»
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Футбольный эксперт Андрей Созин полагает, что у голкипера «Спартака» Александра Максименко могут возникнуть проблемы с игровым временем, если к красно-белым присоединится вратарь ЦСКА Илья Помазун.

«Я не уверен, что Максименко выиграет конкуренцию у Помазуна в «Спартаке». Конечно, сначала надо восстановиться, но Илья – вратарь в прекрасном возрасте, который вызывался в сборную России. Старательный и талантливый парень из футбольной семьи. Такими вратарями не разбрасываются. А искусственно держать его в клубе и устраивать политику – непонятный жест со стороны ЦСКА.

Желаю ему в первую очередь восстановления от этого периода без футбола: полгода — это много. А дальше будет суперинтересно наблюдать за их конкуренцией с Максименко», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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