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«Зенит» поздравил Алексея Миллера с днём рождения

«Зенит» поздравил Алексея Миллера с днём рождения
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» поздравила с днём рождения главу «Газпрома» Алексея Миллера. Сегодня, 31 января 2025 года, председателю правления крупной газовой компании исполняется 63 года.

«Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарим Вас за неоценимую поддержку и желаем Вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! Мы уверены, что вместе сможем добиться новых побед, которыми будут гордиться весь Петербург и вся Россия. С праздником!» — написала клубная пресс-служба.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые идут на втором месте в РПЛ.

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