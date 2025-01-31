«Зенит» поздравил Алексея Миллера с днём рождения

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» поздравила с днём рождения главу «Газпрома» Алексея Миллера. Сегодня, 31 января 2025 года, председателю правления крупной газовой компании исполняется 63 года.

«Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарим Вас за неоценимую поддержку и желаем Вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! Мы уверены, что вместе сможем добиться новых побед, которыми будут гордиться весь Петербург и вся Россия. С праздником!» — написала клубная пресс-служба.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые идут на втором месте в РПЛ.