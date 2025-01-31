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Андрей Шевченко раскритиковал форварда «Милана» Леау

Андрей Шевченко раскритиковал форварда «Милана» Леау
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Бывший нападающий «Милана» и обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко раскритиковал португальского форварда «россонери» Рафаэля Леау.

«У «Милана» нет преемственности. Леау не является лидером. Если он хочет стать важным игроком и вписать себя в историю «Милана», он должен дать гораздо больше. Прогулки в игре неприемлемы, если вы играете в «Милане», давление существует каждый раз, когда вы выходите на поле, и вы должны хотеть только того, что у вас есть перед глазами», — приводит слова Шевченко журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Леау сыграл за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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