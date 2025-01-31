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Стали известны итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги чемпионов

Стали известны итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги чемпионов
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Сегодня, 31 января, состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона. Напомним, команды, которые заняли места с 9-го по 16-е в общем этапе, были сеяными, они сыграют с клубами, занявшими места с 17-го по 24-е (несеяные). Ответные стыковые встречи сеяные проведут дома.

Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьёвке.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки стыковых матчей Лиги чемпионов:

«Брест» — «ПСЖ»;
«Монако» — «Бенфика»;
«Ювентус» — ПСВ;
«Фейеноорд» — «Милан»;
«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид;
«Селтик» — «Бавария»;
«Брюгге» — «Аталанта»;
«Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд.

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