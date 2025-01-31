Денисов — о матче с «Краснодаром»: до 20-й минуты бежалось хорошо, а после — уже не очень

Фланговый защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу своей команды в матче Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром». Товарищеская игра межсезонного турнира проходила вчера, 30 января, в Абу-Даби (ОАЭ). «Спартак» обыграл соперника со счётом 3:2.

«Подготовка к сезону в разгаре. По игре скажу, что до 20-й минуты бежалось хорошо, а после — уже не очень.

Но мы под нагрузками. Так что только подбираемся к лучшей форме. Работаем, чтобы вернуться еще сильнее», — написал Даниил Денисов в своём телеграм-канале, прикрепив фотографии с матча.

Напомним, в РПЛ «Спартак» идёт на третьем месте после 18 туров, а «Краснодар» — на первом.