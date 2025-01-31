Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денисов — о матче с «Краснодаром»: до 20-й минуты бежалось хорошо, а после — уже не очень

Денисов — о матче с «Краснодаром»: до 20-й минуты бежалось хорошо, а после — уже не очень
Комментарии

Фланговый защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу своей команды в матче Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром». Товарищеская игра межсезонного турнира проходила вчера, 30 января, в Абу-Даби (ОАЭ). «Спартак» обыграл соперника со счётом 3:2.

«Подготовка к сезону в разгаре. По игре скажу, что до 20-й минуты бежалось хорошо, а после — уже не очень.

Но мы под нагрузками. Так что только подбираемся к лучшей форме. Работаем, чтобы вернуться еще сильнее», — написал Даниил Денисов в своём телеграм-канале, прикрепив фотографии с матча.

Напомним, в РПЛ «Спартак» идёт на третьем месте после 18 туров, а «Краснодар» — на первом.

Материалы по теме
ЦСКА продаёт вратаря в «Спартак»! А «Зенит» близок к новой покупке. LIVE трансферов РПЛ
Live
ЦСКА продаёт вратаря в «Спартак»! А «Зенит» близок к новой покупке. LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android