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Игнатьев: Помазун сделает всё возможное, чтобы Максименко ощущал его дыхание в «Спартаке»

Игнатьев: Помазун сделает всё возможное, чтобы Максименко ощущал его дыхание в «Спартаке»
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Российский тренер Борис Игнатьев высказался о готовящемся переходе голкипера ЦСКА Ильи Помазуна в московский «Спартак».

«По тому, как Помазун играл в «Урале», можно сделать вывод, что это вратарь хорошего уровня. Думаю, он может составить конкуренцию Максименко. По крайней мере, он сделает всё возможное, чтобы Максименко ощущал его дыхание. Это очень важный момент в спорте. У Ильи хорошие данные, он прошёл отличную школу подготовки, отработав юношеские годы в ЦСКА.

Почему фанаты «Спартака» должны критиковать Помазуна? Разве плохо, что у них появится дополнительный игрок, который по человеческим и спортивным качествам только поможет красно-белым? Кроме того, это российский вратарь, а в «Спартаке» не так много квалифицированных футболистов российской школы», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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